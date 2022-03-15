Танцівниця Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", звернулася до російських колег, поділившись новою публікацією в блозі.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова-успішна українська танцівниця і зірка "Танці з зірками". Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу звернулася до російських колег.

"Присвячується всім моїм колишнім колегам по танцювальному цеху, особливо тим, хто зараз залишився в Росії, продовжує "творити" свої срані шоу, кастинги і так далі…

Я довго вичікувала момент і моніторила інформацію в пошуках ваших слів підтримки і знаєте що, нічого не знайшла крім радісних постів, кастингів, чорних квадратів і мовчання", - написала Ілона.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти не втратила свій народ, ми з тобою", " Ілонка-гордість! Розумничка", " Молодець Ілона!", "Підтримуємо повністю.Слава Україні!", "Дякую Вас, Ілона! Бережіть себе!!! Всіх ботів відправляйте слідом за російським кораблем!".