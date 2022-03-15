Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - успешная украинская танцовщица и звезда "Танці з зірками". Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз обратилась к российским коллегам.

"Посвящается всем моим бывшим коллегам по танцевальному цеху, особенно тем,кто сейчас остался в России, продолжает «творить» свои сраные шоу, кастинги и так далее…

Я долго выжидала момент и мониторила информацию в поисках ваших слов поддержки и знаете что, ничего не нашла кроме радостных постов, кастингов, чёрных квадратов и молчания", - написала Илона.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты не потеряла свой народ,мы с тобой", "Илонка - гордость! Умничка", "Молодец Илона!", "Поддерживаем полностью.Слава Украине!", "Благодарю Вас, Илона! Берегите себя!!! Всех ботов отправляйте вслед за русским кораблем!".