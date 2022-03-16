Як пише Politeka.net, Слава Камінська - успішна українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "НеАнгели". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу розповіла про своїх друзів з Росії.

"Але ж це навіть не смішно.... У мене було багато друзів з Росії, деякі ними і залишилися, але їх не так багато . Я усвідомлено пересварилася з усіма, мислячими інакше, тому, що вони просто не захотіли мені вірити . Вірити моїм очам і моїм почуттям . Вірити тому, що залишиться в нашому ДНК назавжди, страху, болю і жаль, що ми виявилися заручниками цього трилера під назвою "влада" як страшно жити в часи, коли ненависть намагається виштовхнути любов з наших реалій ! У мене одна відповідь. Значить це кому небудь потрібно", - написала Слава.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Не тільки ви одна, теж саме", "Все Буде Україна" ," і знову літо... І знову комарі... Слава Україні","як виглядатиме Вог в Росії".