Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "НеАнгелы". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз рассказала о своих друзьях из России.

"А ведь это даже не смешно…. У меня было много друзей из России , некоторые ими и остались , но их не так много . Я осознанно переругалась со всеми , мыслящими иначе , потому , что они просто не захотели мне верить . Верить моим глазам и моим чувствам . Верить тому , что останется в нашем ДНК навсегда , страху, боли и сожалению , что мы оказались заложниками этого триллера под названием «власть» Как страшно жить во времена ,когда ненависть пытается вытолкнуть любовь из наших реалий ! У меня один ответ. Значит это кому нибудь нужно", - написала Слава.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не только вы одна, тоже самое", "Все будет Украина", "И снова лето... И снова комары... Слава Украине", "как будет выглядеть Вог в России".