Як пише Politeka.net, Андрій Задворний-успішний український бізнесмен, який вирішив спробувати свої сили в шоу "Холостячка", де боровся за серце головної героїні Злати Огневич. Хоч підприємець і переміг на проекті, але побудувати відносини парі не вдалося. А нещодавно Задворний розповів, що зараз допомагає госпіталю, після чого пропав на деякий час.
"Трохи пропав з радарів. У мене все Ок, працюємо далі з потребами госпіталю, допомагаю друзям за місцем.
СПАСИБІ ВСІМ ХТО ДОНАТІЛ. У відеозвіт за останні дні.
Настрій гарний, повний оптимізму!
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Трагедія з переселенцями на українській трасі: названо кількість жертв та поранених
Знайдено тіло знаменитого актора: йому було лише 41 рік
Компенсації за лікарняним та декретна допомога: українцям розповіли, що буде з виплатами
"Знайте, я вас ненавиджу": 14-річна дівчинка кинулася під поїзд, записавши відео
ЗСУ красені", - написав Задворний.
Фанати подивилися сотні лайків і написали коментарі:
"Мої вітання. Бережи себе", "молодці, бережіть себе", "спасибі, за те що робите", "саме з такими людьми, як ви хочеться жити в нашій країні".