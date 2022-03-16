Як пише Politeka.net, Андрій Задворний-успішний український бізнесмен, який вирішив спробувати свої сили в шоу "Холостячка", де боровся за серце головної героїні Злати Огневич. Хоч підприємець і переміг на проекті, але побудувати відносини парі не вдалося. А нещодавно Задворний розповів, що зараз допомагає госпіталю, після чого пропав на деякий час.

"Трохи пропав з радарів. У мене все Ок, працюємо далі з потребами госпіталю, допомагаю друзям за місцем.

СПАСИБІ ВСІМ ХТО ДОНАТІЛ. У відеозвіт за останні дні.

Настрій гарний, повний оптимізму!

ЗСУ красені", - написав Задворний.

Фанати подивилися сотні лайків і написали коментарі:

"Мої вітання. Бережи себе", "молодці, бережіть себе", "спасибі, за те що робите", "саме з такими людьми, як ви хочеться жити в нашій країні".