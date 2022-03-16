Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный украинский бизнесмен, который решил попробовать свои силы в шоу "Холостячка", где боролся за сердце главной героини Златы Огневич. Хоть предприниматель и победил на проекте, но построить отношения паре не удалось. А недавно Задворный рассказал, что сейчас помогает госпиталю, после чего пропал на некоторое время.
"Чуть-чуть пропал с радаров. У меня все Ок, работаем дальше с потребностями госпиталя, помогаю друзьям по месту.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ДОНАТИЛ. В видеоотчет за последние дни.
Настроение хорошее, полное оптимизма!
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ВСУ красавчики", - написал Задворный.
Фанаты посмотрели сотни лайков и написали комментарии:
"Мои приветствия. Береги себя", "Молодцы, берегите себя", "Спасибо, за то что делаете", "Именно с такими людьми, как вы хочется жить в нашей стране".