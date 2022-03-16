Бизнесмен Андрей Задворный, победитель "Холостячки" со Златой Огневич, появился после длительной паузы и рассказал, чем занимался.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный украинский бизнесмен, который решил попробовать свои силы в шоу "Холостячка", где боролся за сердце главной героини Златы Огневич. Хоть предприниматель и победил на проекте, но построить отношения паре не удалось. А недавно Задворный рассказал, что сейчас помогает госпиталю, после чего пропал на некоторое время.

"Чуть-чуть пропал с радаров. У меня все Ок, работаем дальше с потребностями госпиталя, помогаю друзьям по месту.

СПАСИБО ВСЕМ КТО ДОНАТИЛ. В видеоотчет за последние дни.

Настроение хорошее, полное оптимизма!

ВСУ красавчики", - написал Задворный.

Фанаты посмотрели сотни лайков и написали комментарии:

"Мои приветствия. Береги себя", "Молодцы, берегите себя", "Спасибо, за то что делаете", "Именно с такими людьми, как вы хочется жить в нашей стране".