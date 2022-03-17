Українська ведуча Леся Нікітюк відреагувала на нове інтерв'ю співачки MARUV, яка продовжує будувати кар'єру в Росії

Так, в анонсі інтерв'ю подається одна з цитат MARUV, в якій вона стверджує, що "з упевненістю приймає життя в епоху змін".

"Жити в епоху змін" - це так тепер називається, коли твоє рідне місто Харків зруйноване армією РФ? - поцікавилася Нікітюк у MARUV (Анна Корсун), яка навчалася в Харкові. - Не хочеш відвідати рідне місто?"

Зазначимо, Корсун у 2014 році закінчила факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту, отримавши дипломи за двома спеціальностями: «Радіофізика та електроніка» та «спеціаліст у сфері інтелектуальної власності». Одночасно навчалася вокалу.

З початку вторгнення російських військ в Україну Харків щодня піддається масованому обстрілу - гинуть люди, руйнуються житлові будинки.

За попередніми даними обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), жертвами військ країни-агресора стали понад 500 жителів Харкова.

Із вказаної кількості 88 тіл рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих снарядами будівель. З початку війни працівники служби врятували на місцях завалів у Харкові 189 осіб. Пошукові роботи в місті не припиняються.