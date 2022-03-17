Украинская ведущая Леся Никитюк отреагировала на новое интервью певицы MARUV, которая продолжает строить карьеру в России

Так, в анонсе интервью подается одна из цитат MARUV, в которой она утверждает, что «с уверенностью принимает жизнь в эпоху перемен".

«Жить в эпоху перемен» – это так теперь называется, когда твой родной город Харьков разрушен армией РФ? – поинтересовалась Никитюк у MARUV (Анна Корсун), которая училась в Харькове. – Не хочешь посетить родной город?»

Отметим, Корсун в 2014 году году окончила факультет автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института, получив дипломы по двум специальностям: «радиофизика и электроника» и «специалист в сфере интеллектуальной собственности». Одновременно обучалась вокалу.

С начала вторжения российских войск в Украину Харьков ежедневно подвергается массированному обстрелу – гибнут люди, разрушаются жилые дома.

По предварительным данным областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), жертвами войск страны-агрессора стали более 500 жителей Харькова.

Из указанного количества 88 тел спасатели достали из-под завалов разрушенных снарядами зданий. С начала войны работники службы спасли на местах завалов в Харькове 189 человек. Поисковые работы в городе не прекращаются.