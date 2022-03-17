Як повідомив Дікусар у своєму Instagram, Роману Кулику 17 березня робитимуть операцію, пише Politeka.net.
"Сьогодні о 10.00 робитимуть складну операцію нашому козаку Роману Кулику. Прошу всіх, у кого є можливість, помолитьс в цей час, щоб все пройшло успішно! Він надзвичайно гарна людина", - звернувся Дікусар до українців.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Дікусар вступив до лав ЗСУ. Днями хореограф повідомив, що пережив обстріл балістичними ракетами, а також показав наслідки удару.
"Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів і злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла і швидко передислокуватися", - написав Дікусар.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Не може уникнути відповідальності": Путіну винесли вердикт, деталі рішення США
Обережно, міни: скільки років знадобиться Україні, щоб розмінувати території
У Києві ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, стався обвал: фото з місця
Знайдено тіло знаменитого актора: йому було лише 41 рік
У той же час співак DZIDZIO повідомив, що в результаті цього удару був поранений його друг.
"Вчора в результаті ракетного удару Росії по Яворівському полігону важкі поранення отримав мій друг, з яким я працюю вже більше 15 років, Роман Кулик. Роман пішов служити, як почалася війна. Він завжди для мене був і є тим, хто любить працювати, вміє і знає, як все правильно зробити, організувати... вчора лікарі не відходили від Романа в реанімації, дістали два осколки з легені і печінки, сьогодні третій осколок потрібно дістати. Ромчик, я знаю ти сильний духом, непереможний, з молитвою дружини Наталі, двох синів і всіх нас, - ти одужаєш!
Рома, любимо тебе, чекаємо, завжди з тобою!",- написав Михайло Хома.