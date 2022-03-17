Как сообщил Дикусар в своем Instagram, Роману Кулику 17 марта будут делать операцию, пишет Politeka.net.

«Сегодня в 10.00 будут делать сложную операцию нашему козаку Роману Кулику. Прошу всех, у кого есть возможность, помолитьс в єто время, чтобі все прошло успешно! Он очень хороший человек», - обратился Дикусар к украинцам.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Дикусар вступил в ряды ВСУ. На днях хореограф сообщил, что пережил обстрел баллистическими ракетами, а также показал последствия удара.

"Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого ада и быстро передислоцироваться", - написал Дикусар.

В то же время певец DZIDZIO сообщил, что в результате этого удара был ранен его друг.

"Вчера в результате ракетного удара России по Яворивскому полигону тяжелые ранения получил мой друг, с которым я работаю уже больше 15 лет, Роман Кулик. Роман пошел служить, как началась война. Он всегда для меня был и есть тем, кто любит работать, умеет и знает, как все правильно сделать, организовать… Вчера врачи не отходили от Романа в реанимации, достали два осколка из лёгкого и печени, сегодня третий осколок нужно достать. Ромчик, я знаю ты сильный духом, непобедимый, с молитвой жены Натали, двух сыновей и всех нас, - ты выздоровеешь!

Рома, любим Тебя, ждем, всегда с Тобой!", - написал Михаил Хома.