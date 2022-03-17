Чоловік Гвоздьової залишається в Україні захищати землю, а вона сама не каже, чи планує повернутися.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є досить популярною українською танцівницею і зіркою "Танці з зірками", постійно викладає в Instagram різні фото і розповідає про життя. Через тривогу дітей артистка вирішила вивезти дітей з України.

Чоловік Гвоздьової залишається в Україні захищати землю від російських окупантів, а вона сама не каже, чи планує повернутися, адже будинок залишати дуже важко.

"Ви вирішили виїхати з країни?» - запитують у Цвяховий. Вона відповіла: "вирішила вивести дітей, бо тут їх психіка починає страждати. А моє серце розривається, так як чоловік залишиться в країні, щоб захистити її» - висловилася хореограф.

Зазначимо, раніше саме пост з жорстким зверненням викликала у громадян країни-агресора бурхливу реакцію:

"Попередній пост заблокували, мабуть багато скарг і нашим російсько-українським артистам він не зайшов!!! Ну нічого це ще раз доводить їхнє ставлення до рідної країни ☺ ️ " - висловилася Гвоздьова під новим кадром, не бажаючи змінювати свою думку.

Ось що тоді писала Гвоздьова:

"Присвячується всім моїм колишнім колегам по танцювальному цеху, особливо тим, хто зараз залишився в Росії, продовжує "творити" свої срані шоу, кастинги і так далі…

Я довго вичікувала момент і моніторила інформацію в пошуках ваших слів підтримки і знаєте що, нічого не знайшла крім радісних постів, кастингів, чорних квадратів і мовчання", - написала Ілона.