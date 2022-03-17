Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является довольно популярной украинской танцовщицей и звездой "Танці з зірками", постоянно выкладывает в Инстаграм разные фото и рассказывает о жизни. Из-за тревоги детей артистка решила вывезти их из Украины.
Муж Гвоздевой остается в Украине защищать землю от российских оккупантов, а она сама не говорит, планирует ли вернуться, ведь дом покидать очень тяжело.
«Вы решили уехать из страны?» - спрашивают у Гвоздевой. Она ответила: «Решила вывести детей, ибо тут их психика начинает страдать. А мое сердце разрывается, так как муж останется в стране, чтобы защитить ее» - высказалась хореограф.
Отметим, ранее именно пост с жестким обращением вызвала у граждан страны-агрессора бурную реакцию:
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«Предыдущий пост заблокировали, видимо много жалоб и нашим русско-украинским артистам он не зашёл!!! Ну ничего это ещё раз доказывает их отношение к родной стране☝️» - высказалась Гвоздева под новым кадром, не желая менять свое мнение.
Вот что тогда писала Гвоздева:
"Посвящается всем моим бывшим коллегам по танцевальному цеху, особенно тем,кто сейчас остался в России, продолжает «творить» свои сраные шоу, кастинги и так далее…
Я долго выжидала момент и мониторила информацию в поисках ваших слов поддержки и знаете что, ничего не нашла кроме радостных постов, кастингов, чёрных квадратов и молчания", - написала Илона.