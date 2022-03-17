Хореограф і танцівниця Олена Шоптенко, зірка" Танців з зірками", розповіла про свою нову звичку, яка сформувалася за 21 день.

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко-Українська танцівниця та хореограф, яка була головним хореографом в останньому сезоні "Танців з зірками". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала фото, на якому була в міні-шортиках і блузі.

"Кажуть, звичка формується 21 день.

Сьогодні 21 день, як я, прокидаючись щоранку, насамперед зі страхом читаю новини про те, як пройшла ніч — відчуваю сильний біль і ненависть, плачу, потім злюся; дзвоню близьким, щоб дізнатися в порядку вони — нервую, переживаю, злюся; переглядаю телеграм-канали — перевіряю, поширюю, тривожуся; знову переглядаю новини — плачу, потім злюся.

Це зовсім не ті традиції, які я хотіла б закріпити у своєму житті. Мені б хотілося, щоб все це було тією звичкою, від якої можна позбутися", - написала під фото Шоптенко.



