Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", рассказала о своей новой привычке, которая сформировалась за 21 день.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - украинская танцовщица и хореограф, которая была главным хореографом в последнем сезоне "Танців з зірками". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала фото, на котором была в мини-шортиках и блузе.

"Говорят, привычка формируется 21 день.

Сегодня 21 день, как я, просыпаясь каждое утро, первым делом со страхом читаю новости о том, как прошла ночь — испытываю сильнейшую боль и ненависть, плачу, потом злюсь; звоню близким, чтобы узнать в порядке ли они — нервничаю, переживаю, злюсь; просматриваю телеграм-каналы — проверяю, распространяю, тревожусь; опять просматриваю новости — плачу, потом злюсь.

Это совсем не те традиции, которые я хотела бы закрепить в своей жизни. Мне бы хотелось, чтобы все это было той привычкой, от которой можно избавиться", - написала под фото Шоптенко.



