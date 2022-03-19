Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - успішна українська співачка і продюсер. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де поділилася новими кадрами і звернулася до українців.
"Я звертаюся до всіх і хочу закликати до дисципліни!
Якщо вам кажуть, що потрібно перебувати в бомбосховищі, будь ласка, перебуваєте в ньому. Не розслабляйтеся! Або якщо просять мирне населення покинути місто-їдьте, щоб наша армія змогла звільнити ваше місто від російських кафірів, а не намагалася потім робити гуманітарні коридори з такою кров'ю.
Будь ласка, будьте дисциплінованими!",- написала Могилевська під відео.
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Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:
"Якби ти не сказала, то ми б і не знали, що робити", "Наталка правду каже", "Якщо наші бережуть нас, то ворог фігачить і не питає...", "Хто розслаблений? А хіба є бомбосховища. Ви про що? Підвал в кращому випадку з трубами. Куди і як виїхати ? Как?".