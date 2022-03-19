Певица Наталья Могилевская обратилась к украинцам, записав новое видео, которое опубликовала у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица и продюсер. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где поделилась новыми кадрами и обратилась к украинцам.

"Я обращаюсь ко всем и хочу призвать к дисциплине!

Если вам говорят, что нужно находиться в бомбоубежище, пожалуйста, находитесь в нем. Не расслабляйтесь! Или если просят мирное население покинуть город – езжайте, чтобы наша армия смогла освободить ваш город от российских кафиров, а не пыталась потом делать гуманитарные коридоры с такой кровью.

Пожалуйста, будьте дисциплинированными!", - написала Могилевская под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Если бы ты не сказала, то мы бы и не знали, что делать", "Наталка правду говорит", "Если наши берегут нас, то враг фигачит и не спрашивает...", "Кто расслаблен? А разве есть бомбоубежища. Вы о чём? Подвал в лучшем случае с трубами. Куда и как уехать ? Как?".