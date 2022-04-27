Телеведуча 1+1 Марічка Падалко зізналася, що її чоловік Єгор Соболєв обірвав зв'язки зі своїми батьками, які живуть в росії. Причиною тому є їхня позиція - вони не засуджують російське вторгнення в Україну. Про це телезірка розповіла в програмі "ЖВЛ".

За словами Марічки чоловік також закликав її перестати спілкуватися зі свекрухою і свекром.

"Коли ми з Єгором тільки попрощалися, ось в той день 24 числа, я знаю, наскільки його люблять батьки, і я знаю, що любов батьків – це найкращий захист, я відразу почала писати його мамі, щоб вона за нього молилася. В її словах було дуже багато переживань за сина, і щоб з нами все було добре", - розповіла Падалко.

Однак незабаром відносини Єгора з батьками змінилося. Чоловік телеведучої зрозумів, що батьки переживають тільки про нього, а доля України і того, що тут відбувається їм байдужа.

"Він сказав їм більше йому не писати. Єгор, коли вийшов з Ірпеня, я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів, тому що я це прочитала в його листуванні з мамою. Він їм написав все, що думає про Росію, про них, все що він там побачив, згвалтованих дівчаток віку нашої молодшої дитини... Ну, і написав їм і їх країні прокляття", - зізналася Марічка Падалко, зазначивши, що була вельми здивована такими різкими висловлюваннями чоловіка.

Єгор Соболєв зізнався, що він зможе відновити з батьками спілкування тільки в тому випадку, якщо вони визнають провину рф у війні в Україні.

Нагадаємо, "9 травня це все не скінчиться": окупанти бояться наступати на Харків, новий аудіоперехоплення.

Як повідомляла Politeka, Омбудсмен Денисова забила тривогу: у Херсоні 58 дітей-сиріт більше місяця живуть у підвалі церкви.

Також Politeka писала, що Окупанти влаштували на вулицях Маріуполя "зачистки": місцеві чоловіки змушені працювати за їжу.