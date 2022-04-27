Телеведущая 1+1 Маричка Падалко призналась, что ее муж Егор Соболев оборвал связи со своими родителями, которые живут в россии. Причиной тому является их позиция – они не осуждают российское вторжение в Украину. Об этом телезвезда рассказала в программе "ЖВЛ".

По словам Марички муж также призвал ее перестать общаться со свекровью и свекром.

"Когда мы с Егором только попрощались, вот в тот день 24 числа, я знаю, насколько его любят родители, и я знаю, что любовь родителей – это лучшая защита, я сразу начала писать его маме, чтобы она за него молилась. В ее словах было очень много переживаний за сына, и чтобы с нами все было хорошо", - рассказала Падалко.

Однако вскоре отношения Егора с родителями изменилось. Муж телеведущей понял, что родители переживают только о нем, а судьба Украины и того, что здесь происходит им безразлична.

"Он сказал им больше ему не писать. Егор, когда вышел из Ирпеня, я так понимаю, что он там увидел гораздо больше, чем мне рассказал, потому что я это прочла в его переписке с мамой. Он им написал все, что думает о России, о них, все что он там увидел, изнасилованных девочек возраста нашего младшего ребенка... Ну, и написал им и их стране проклятие", – призналась Маричка Падалко, отметив, что была весьма удивлена такими резкими высказываниями супруга.

Егор Соболев признался, что он сможет восстановить с родителями общение только в том случае, если они признают вину рф в войне в Украине.

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