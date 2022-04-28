Як пише Politeka.net, Іраклі Макацарія полюбився багатьом українцям завдяки участі в одному з сезонів шоу "Холостяк" в нашій країні.
Так, стало відомо, що бізнесмен і кінопродюсер Іраклі Макацарія зробив пропозицію своїй молодій дівчині.
Майбутньою дружиною знаменитості стала грузинка Ліза Чичуа. В кінці березня дівчині виповнилося всього 20 років, в той час як її супутнику – 37. Кадри з пропозицією з'явилися в Instagram і швидко поширилися в мережі.
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На одному з відео помітно, що екс-холостяк не стримав сліз, ставши на одне коліно. Як видно, вручав він кільце в оточенні друзів, які спостерігали за подією і чекали відповіді 20-річної коханої Іраклі.
Ліза відповіла: "Так!"і вже похвалилася колечком з діамантом.
Ми писали, раніше телеведуча 1 + 1 Марічка Падалко зізналася, що її чоловік Єгор Соболєв обірвав зв'язки зі своїми батьками, які живуть в Росії. Причиною тому є їхня позиція-вони не засуджують російське вторгнення в Україну. Про це телезірка розповіла в програмі "ЖВЛ".
За словами Марічки чоловік також закликав її перестати спілкуватися зі свекрухою і свекром.
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