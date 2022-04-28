На одному з відео помітно, що екс-холостяк не стримав сліз, ставши на одне коліно.

Як пише Politeka.net, Іраклі Макацарія полюбився багатьом українцям завдяки участі в одному з сезонів шоу "Холостяк" в нашій країні.

Так, стало відомо, що бізнесмен і кінопродюсер Іраклі Макацарія зробив пропозицію своїй молодій дівчині.

Майбутньою дружиною знаменитості стала грузинка Ліза Чичуа. В кінці березня дівчині виповнилося всього 20 років, в той час як її супутнику – 37. Кадри з пропозицією з'явилися в Instagram і швидко поширилися в мережі.

На одному з відео помітно, що екс-холостяк не стримав сліз, ставши на одне коліно. Як видно, вручав він кільце в оточенні друзів, які спостерігали за подією і чекали відповіді 20-річної коханої Іраклі.

Ліза відповіла: "Так!"і вже похвалилася колечком з діамантом.

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За словами Марічки чоловік також закликав її перестати спілкуватися зі свекрухою і свекром.

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