На одном из видео заметно, что экс-холостяк не сдержал слез, став на одно колено.

Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария полюбился многим украинцам благодаря участию в одном из сезонов шоу «Холостяк» в нашей стране.

Так, стало известно, что бизнесмен и кинопродюсер Иракли Макацария сделал предложение своей молодой девушке.

Будущей женой знаменитости стала грузинка Лиза Чичуа. В конце марта девушке исполнилось всего 20 лет, в то время как ее спутнику – 37. Кадры с предложением появились в Инстаграм и быстро распространились в сети.

На одном из видео заметно, что экс-холостяк не сдержал слез, став на одно колено. Как видно, вручал он кольцо в окружении друзей, которые наблюдали за событием и ждали ответа 20-летней возлюбленной Иракли.

Лиза ответила: "Да!" и уже похвасталась колечком с бриллиантом.

Мы писали, ранее телеведущая 1+1 Маричка Падалко призналась, что ее муж Егор Соболев оборвал связи со своими родителями, которые живут в россии. Причиной тому является их позиция – они не осуждают российское вторжение в Украину. Об этом телезвезда рассказала в программе "ЖВЛ".

По словам Марички муж также призвал ее перестать общаться со свекровью и свекром.

Напомним, "9 мая это все не кончится": оккупанты боятся наступать на Харьков, новый аудиоперехват.

Как сообщала Politeka, Омбудсмен Денисова забила тревогу: в Херсоне 58 детей-сирот больше месяца живут в подвале церкви.

Также Politeka писала, что Оккупанты устроили на улицах Мариуполя "зачистки": местные мужчины вынуждены работать за еду.