Як пише Politeka.net, українці вже 67-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Володимир Остапчук відразу відправився захищати Україну і зараз знаходиться на службі в теробороні, як можна помітити за останніми фото в Instagram. А вчора, першого травня, Христина опублікувала фото з чоловіком, де вони разом знаходяться в Ужгороді.
"Сімейний недільний образ", - написано було під фото.
На фото пара була в білих футболках, сидячи десь на літньому майданчику.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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