Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Владимир Остапчук сразу отправился защищать Украину и сейчас находится на службе в теробороне, как можно заметить по последним фото в Инстаграм. А вчера , первого мая, Кристина опубликовала фото с мужем, где они вместе находятся в Ужгороде.
"Семейный воскресный образ", - написано было под фото.
На фото пара была в белых футболках, сидя где-то на летней площадке.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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