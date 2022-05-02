Кристина Горняк, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука, показала, как проводит время с мужем, который ушел служить в полицию.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Владимир Остапчук сразу отправился защищать Украину и сейчас находится на службе в теробороне, как можно заметить по последним фото в Инстаграм. А вчера , первого мая, Кристина опубликовала фото с мужем, где они вместе находятся в Ужгороде.

"Семейный воскресный образ", - написано было под фото.

На фото пара была в белых футболках, сидя где-то на летней площадке.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красоточка. Фаные", "Какие красивые", "Вы лучшие", Какие вы хорошие", "Где такую футболку найти?".

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