"Тільки кінчений подив може вірити в ту єресь про "спецоперацію", яку несе російська пропаганда і керівництво рф"

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров - успішний український тревел-блогер і зірка шоу "Світ навиворіт" відвідав Харків, який страждає від регулярних обстрілів окупантів. На своїй сторінці в Instagram він показав, як зараз виглядає місто.

"Півбудинку просто обрушилося. Якщо придивитися, видно, що місцями є наскрізні просвіти. Встиг зробити тільки 4 схожих фото, більше зняти не встиг, тому що наші машини побачили з безпілотника і пішов обстріл. І такий будинок не один. Сотні будинків зруйновані", - написав ведучий.

Дмитро Комаров додав, що після всього цього нормальна людина просто не може повірити в розповіді російської пропаганди про спецоперацію.

"Тільки кінчений подив може вірити в ту єресь про" спецоперацію", яку несе російська пропаганда і керівництво рф. Армія рф-вбивці. Мовчазна згода росіян-співучасть. Тим, хто мовчить або підтримує, немає виправдання», - написав ведучий "Світ навиворіт".

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