"Только конченый недоумок может верить в ту ересь про "спецоперацию", которую несет русская пропаганда и руководство рф"

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - успешный украинский тревел-блогер и звезда шоу "Мир наизнанку" посетил Харьков, который страдает от регулярных обстрелов оккупантов. На своей странице в Инстаграм он показал, как сейчас выглядит город.

«Полдома просто обрушилось. Если присмотреться, видно, что местами есть сквозные просветы. Успел сделать только 4 похожих фото, больше снять не успел, т.к. наши машины увидели с беспилотника и пошёл обстрел. И такой дом не один. Сотни домов разрушены», - написал ведущий.

Дмитрий Комаров добавил, что после всего этого нормальный человек просто не может поверить в рассказы российской пропаганды о спецоперации.

«Только конченый недоумок может верить в ту ересь про "спецоперацию", которую несет русская пропаганда и руководство рф. Армия рф - убийцы. Молчаливое согласие россиян - соучастие. Тем, кто молчит или поддерживает, нет оправдания», - написал ведущий "Мир наизнанку".

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