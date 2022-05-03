Як повідомляє Politeka.net, відомий український боксер та фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков розкритикував співачку Єлизавету Іванців, більш відому під псевдонімом Йолка, яка продовжує ігнорувати війну в Україні, хоча є українкою.
Крім того, В'ячеслав Узєлков згадав її зневажливе ставлення до колег на українському телебаченні під час зйомок передачі "Битва націй".
"Пам'ятаю ще далекі часи, коли ми змагалися на Тв-шоу "Битва націй" і ця хвойда, працюючи на українському ТБ, жодного разу не підійшла і не привіталася з нашою командою", - написав Узєлков.
Боксер не вказав імені співачки, а лише опублікував її фотографію і закликав користувачів соціальної мережі нагадати в коментарях, хто ж працював і жив в Україні, а зараз "засунула язика поглибше в свою дупу".
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Українці пригадали в коментарях її недавній виступ у російському клубі в Сочі. Крім того, багато коментаторів не вважають уродженку Ужгорода українкою, адже свій вибір вона зробила давно і продалася країні рашистів.
"Продала Україну - продасть і Росію. Треба тільки час", "Нехай вона і їй подібні розважають місцевих де-небудь в тундрі", "Вона давно для України чужа", "Хай летить як фанера над Парижем", - писали в коментарях.
Нагадаємо, Узєлков розлютився, торкнувшись теми про життя після розлучення.
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