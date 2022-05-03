Вячеслав Узелков вспомнил ее пренебрежительное отношение к коллегам на украинском телевидении во время съемок передачи "Битва наций".

Как сообщает Politeka.net, известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков раскритиковал певицу Елизавету Иванцев, более известную под псевдонимом Елка, которая продолжает игнорировать войну в Украине, хотя является украинкой.

Кроме того, Вячеслав Узелков вспомнил ее пренебрежительное отношение к коллегам на украинском телевидении во время съемок передачи "Битва наций".

"Помню еще далекие времена, когда мы соревновались на Тв-шоу "Битва наций" и эта хвойда, работая на украинском ТВ, ни разу не подошла и не поздоровалась с нашей командой", – написал Узелков.

Боксер не указал имени певицы, а лишь опубликовал ее фотографию и призвал пользователей социальной сети напомнить в комментариях, кто же работал и жил в Украине, а сейчас "засунула язык поглубже в свою задницу".

Украинцы припомнили в комментариях ее недавнее выступление в российском клубе в Сочи. Кроме того, многие комментаторы не считают уроженку Ужгорода украинкой, ведь свой выбор она сделала давно и продалась стране рашистов.

"Продала Украину - продаст и россию. Надо только время", "Пусть она и ей подобные развлекают местных где-нибудь в тундре", "Она давно для Украины чужая", "Хай летит как фанера над Парижем", - писали в комментариях.

Напомним, Узелков вспылил, затронув тему о жизни после развода.

Как Politeka сообщала, украинский боксер Узелков "разнес" чиновников за итоги Олимпиады.

Также Politeka писала, что Узелков со скандалом сбежал с интервью.