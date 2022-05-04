Як відомо, відразу після початку війни стало відомо, що Галкін і Пугачова покинули Росію. Причому артисти засудили вторгнення рф на наші землі, підтримали нашу країну і виступили проти дій окупантів. Агресія з боку Россі не змусила себе чекати. Про це заявила журналістка Олена Жигалкіна, посилаючись на свої джерела, в YouTube-каналі.

Так, стало відомо, що будинок Галкіна і Пугачової виставлений на продаж. Зараз Максима Галкіна почали називати в рф зрадником, адже він підтримує Україну і проти божевільного вторгнення рф на наші землі.

Концерти гумориста в РФ вже заборонені, рекламні контракти розірвані. За інформацією журналістки, ціна розкішного особняка стартує від десяти мільйонів доларів.

"Там шість поверхів. На самому останньому-скляна підлога. А також там є басейн, кінотеатр, літній театр і шикарний сад» - сказано в повідомленні.

Як розповіла Єфросиніна, дії артистів не пройшли для шоумена без наслідків. У Росії Галкін залишився не тільки без роботи, але і без розкішного замку, в якому вони з Пугачовою і дітьми жили в останні роки.

"Він втратив все. Він не давав мені права розголошувати подробиці, але скажу так: замку немає. Все забрано, готується кримінальна справа, його по повній програмі викреслюють, очорняють в пресі. Тобто з ним відбувається все те, чого бояться артисти в Росії. Його немає і не буде», - розповіла українська ведуча.

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