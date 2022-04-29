"Так обидно, что человек, который должен поддерживать страну и людей песней, просто пишет какую-то глупость и неуместность в соцсетях".

Об этом, как пишет Politeka.net, заявила певица Оля Полякова, комментируя претензии и угрозы судом в ее адрес от певицы и кумы бывшего президента Украины Порошенко Оксаны Билозир.

Напомним, артистка и политический деятель Билозир пригрозила судом артистам, которые, по ее мнению, перепели ее песни. В списке тех, кому прилетели претензии, оказалась и Полякова. Певица молчать не стала.

"Знаю, что не ко времени сейчас устраивать срачи, но я просто не могу не прокомментировать Оксану Билозир, которая грозит мне судом за песню «Колискова». На каком основании, Оксана? Вы имеете авторское право на музыку Мирослава Скорика? Вы его наследник, или, может, соавтор этой величественной мелодии? Если это так, то я не удивлюсь вашей деловой хватке", - сказала Полякова, обращаясь к Билозир.

Полякова также сообщила, что текст песни написал Александр Вратарев - по ее просьбе написать текст обо всех матерях и детях, которые находятся в подвалах.

"На мелодию, которые поддерживала дух в этих людях. Это был зов, но вам этого не понять. Поэтому давайте будем честными. К "Колисковій", написанной на мелодию Мирослава Скорика вы, Оксана, не имеете никакого отношения. Однако имеете отношение к незаконному какому-то там недострою, вот и занимайтесь там судами. Застройщица, вы наша", - резко высказалась певица.

Также Полякова назвала поступок Билозир дуростью.

"Так обидно, что человек, который должен поддерживать страну и людей песней, просто пишет какую-то глупость неуместность в соцсетях", - подчеркнула Полякова.

Напомним, Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - исчез его друг.

Также Politeka.net писала, что Полякову далеко от Украины настигли неприятности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.