Фітнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська (Узелкова) поділилася щасливими моментами з життя зі своїм сином. Цього разу вона розповіла докладніше про дитину, яку не так часто показує.

Так, колишня дружина відомого боксера В'ячеслава Узелкова опублікувала в Instagram новий пост, в якому вирішила розповісти про свого сина.

"Моя любов, моя опора і мій сенс життя сьогодні тобі 13. Роберт, Іноді я задаюся питанням, коли ти встиг так непомітно подорослішати? Потім знаходжу відповідь на те, що ти завжди відрізнявся особливою дорослістю, розумом, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ чутливістю до людей і різних ситуацій.

З тобою легко йти по життю абсолютно у всьому. Кудись їхати, вирішувати, відчувати, дізнаватися, щось робити, домагатися. І це все в тобі так природно, як ніби ти з цим народився.

Я щаслива бути твоєю мамою, вдячна за твій вибір. Хочеться тобі побажати, щоб ти завжди був сміливий, абсолютно у всьому. Світ створений з багатьох цікавих і захоплюючих моментів, вчися з них брати найнеобхідніше-найцінніші уроки, щоб життя тобі було доступніше і зрозуміліше» - висловилася Боржемская.

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