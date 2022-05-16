Фітнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська (Узелкова) поділилася щасливими моментами з життя зі своїм сином. Цього разу вона розповіла докладніше про дитину, яку не так часто показує.
Так, колишня дружина відомого боксера В'ячеслава Узелкова опублікувала в Instagram новий пост, в якому вирішила розповісти про свого сина.
"Моя любов, моя опора і мій сенс життя сьогодні тобі 13. Роберт, Іноді я задаюся питанням, коли ти встиг так непомітно подорослішати? Потім знаходжу відповідь на те, що ти завжди відрізнявся особливою дорослістю, розумом, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ чутливістю до людей і різних ситуацій.
З тобою легко йти по життю абсолютно у всьому. Кудись їхати, вирішувати, відчувати, дізнаватися, щось робити, домагатися. І це все в тобі так природно, як ніби ти з цим народився.
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Я щаслива бути твоєю мамою, вдячна за твій вибір. Хочеться тобі побажати, щоб ти завжди був сміливий, абсолютно у всьому. Світ створений з багатьох цікавих і захоплюючих моментів, вчися з них брати найнеобхідніше-найцінніші уроки, щоб життя тобі було доступніше і зрозуміліше» - висловилася Боржемская.
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Також Politeka писала, що екс-дружина Узелкова приголомшила появою в обнімку з колишнім чоловіком Білик.