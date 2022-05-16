Фитнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская (Узелкова) поделилась счастливыми моментами из жизни со своим сыном. В этот раз она рассказала подробнее о ребенке, которого не так часто показывает.

Так, бывшая жена известного боксера Вячеслава Узелкова опубликовала в Инстаграм новый пост, в котором решила рассказать о своем сыне.

«Моя любовь, моя опора и мой смысл жизни сегодня тебе 13. Роберт, иногда я задаюсь вопросом, когда ты успел так незаметно повзрослеть? Затем нахожу ответ на том, что ты всегда отличался особой взрослостью, умом, ответственностью чувствительностью к людям и разным ситуациям.

С тобой легко идти по жизни абсолютно во всем. Куда-то ехать, решать, чувствовать, узнавать, что-то делать, добиваться. И это все в тебе так естественно, как будто ты с этим родился.

Я счастлива быть твоей мамой, благодарна за твой выбор. Хочется тебе пожелать, чтобы ты всегда был смел, совершенно во всем. Мир создан из многих интересных и увлекательных моментов, учись из них брать самое необходимое - самые ценные уроки, чтобы жизнь тебе была доступнее и понятнее» - высказалась Боржемская.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская раскрыла, как завтрак помогает похудеть.

Как сообщала Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская показала редкое фото дочери от Узелкова.

Также Politeka писала, что экс-жена Узелкова ошеломила появлением в обнимку с бывшим мужем Билык.