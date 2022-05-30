Фітнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська (Узєлкова) розповіла про Київ, своє ставлення до нього і заговорила про те, яким тепер стало свято міста після вторгнення військ рф на наші землі.
"Київ-мій другий дім. Я пам'ятаю, як вперше сюди приїхала і закохалася. У нього завжди особливий запах: каштанів, сирників, свободи і можливостей.
Він у мене асоціює з моєю роботою на СТБ, друзями, які там живуть і з якими я можу зустрітися на сніданок або вечерю з келихом білого вина. З довгими прогулянками по набережній, пішохідним мостом через Дніпро, Подолом і Хрещатиком. З постійним рухом, шумом, але одночасно спокоєм, незважаючи на настільки швидкий темп життя.
Місця-це люди. Київ-це прекрасні люди і неймовірна атмосфера, яка завжди мене зігріває.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Кремль безуспішно намагався зірвати постачання зброї Україні: подробиці таємних переговорів
Розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси та блокади Чорного моря: "Готова використовувати..."
Дорофєєву присоромили українці за патріотичне вбрання, фото: "Надя забула спідничку надіти..."
ЗСУ вдало контратакували на криворізькому напрямку: "Непогані шанси вийти на Нову Каховку"
Зараз Київ асоціюється зі звуком сирен, які кричать на Майдані. Але я знаю, що скоро ми переможемо, і життя в Київ повернеться, як і по всій Україні. І я повернуся до Києва і знову прогуляюся по набережній... " - поділилася думками Боржемська.
Також Марина Боржемська (Узєлкова) поділилася правилами харчування під час війни, які повинні допомогти людям у стресових ситуаціях.
Також тренер "Зважені та щасливі" Боржемська розкрила, як сніданок допомагає схуднути.
Як повідомляла Politeka, тренер" Зважені та щасливі " Боржемська показала рідкісне фото дочки від Узєлкова.
Також Politeka писала, що екс-дружина Узелкова приголомшила появою в обнімку з колишнім чоловіком Білик.