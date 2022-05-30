Тренер розповіла, як їй не вистачає моментів з минулого і своїх друзів.

Фітнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська (Узєлкова) розповіла про Київ, своє ставлення до нього і заговорила про те, яким тепер стало свято міста після вторгнення військ рф на наші землі.

"Київ-мій другий дім. Я пам'ятаю, як вперше сюди приїхала і закохалася. У нього завжди особливий запах: каштанів, сирників, свободи і можливостей.

Він у мене асоціює з моєю роботою на СТБ, друзями, які там живуть і з якими я можу зустрітися на сніданок або вечерю з келихом білого вина. З довгими прогулянками по набережній, пішохідним мостом через Дніпро, Подолом і Хрещатиком. З постійним рухом, шумом, але одночасно спокоєм, незважаючи на настільки швидкий темп життя.

Місця-це люди. Київ-це прекрасні люди і неймовірна атмосфера, яка завжди мене зігріває.

Зараз Київ асоціюється зі звуком сирен, які кричать на Майдані. Але я знаю, що скоро ми переможемо, і життя в Київ повернеться, як і по всій Україні. І я повернуся до Києва і знову прогуляюся по набережній... " - поділилася думками Боржемська.

Також Марина Боржемська (Узєлкова) поділилася правилами харчування під час війни, які повинні допомогти людям у стресових ситуаціях.

Також тренер "Зважені та щасливі" Боржемська розкрила, як сніданок допомагає схуднути.

Як повідомляла Politeka, тренер" Зважені та щасливі " Боржемська показала рідкісне фото дочки від Узєлкова.

Також Politeka писала, що екс-дружина Узелкова приголомшила появою в обнімку з колишнім чоловіком Білик.