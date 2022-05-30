Тренер рассказала, как ей не хватает моментов из прошлого и своих друзей.

Фитнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская (Узелкова) рассказала о Киеве, своем отношению к нему и заговорила про то, каким теперь стал праздник города после вторжения войск рф на наши земли.

«Киев – мой второй дом. Я помню, как впервые сюда приехала и влюбилась. У него всегда особый запах: каштанов, творожников, свободы и возможностей.

Он у меня ассоциирует с моей работой на СТБ, друзьями, которые там живут и с которыми я могу встретиться на завтрак или ужин с бокалом белого вина. С длинными прогулками по набережной, пешеходным мостом через Днепр, Подолом и Крещатиком. С постоянным движением, шумом, но одновременно спокойствием, несмотря на столь быстрый темп жизни.

Места – это люди. Киев – это прекрасные люди и невероятная атмосфера, которая всегда меня согревает.

Сейчас Киев ассоциируется со звуком сирен, которые кричат ​​на Майдане. Но я знаю, что скоро мы победим, и жизнь в Киев вернется, как и по всей Украине. И я вернусь в Киев и снова прогуляюсь по набережной…» - поделилась мыслями Боржемская.

Также Марина Боржемская (Узелкова) поделилась правилами питания во время войны, которые должны помочь людям в стрессовых ситуациях.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская раскрыла, как завтрак помогает похудеть.

Как сообщала Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская показала редкое фото дочери от Узелкова.

Также Politeka писала, что экс-жена Узелкова ошеломила появлением в обнимку с бывшим мужем Билык.