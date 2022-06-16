Відома українська співачка ALYOSHA (Олена Тополя) зізналася, в інтрев'ю для ТСН, як відпустила коханого чоловіка соліста популярного українського гурту "Антитіла" Тараса Тополю служити в ЗСУ.

"І я б так само залишилася, якби не треба було вивозити дітей. Розмов ніяких не було. Для нас обох це апріорі зрозуміле рішення - воно єдино вірне, інших варіантів бути не може", - зазначила ALYOSHA.

Востаннє наживо закохані бачилися вранці 24 лютого. Далі тільки по відеозв'язку. ALYOSHA поділилася, що розлуку пара переживає нормально. Головне для подружжя - це спільне щасливе українське майбутнє.

Олена і Тарас спілкуються щодня і в курсі всіх подій. Звичайно, бувають дні, коли у улюбленого чергування на посту і спецоперації, але виконавець завжди попереджає про це.

Нагадаємо, Alyosha і соліст "Антитіла" Тарас Тополя показали, наскільки виросли їхні троє дітей.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіл" отримав травму в поїзді, лікар допоміг тільки через 10 годин.

Також Politeka писала, що солістка Go_A Павленко різко відповіла на претензії лідера "Антитіл" Тополі.