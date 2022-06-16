Известная украинская певица ALYOSHA (Елена Тополя) призналась, в интревью для ТСН, как отпустила любимого мужа солиста популярной украинской группы "Антитела" Тараса Тополю служить в ВСУ.

"И я бы так же осталась, если бы не надо было вывозить детей. Разговоров никаких не было. Для нас обоих это априори понятное решение — оно единственно верное, других вариантов быть не может", - отметила ALYOSHA.

В последний раз вживую влюбленные виделись утром 24 февраля. Дальше только по видеосвязи. ALYOSHA поделилась, что разлука пара переживает нормально. Главное для супругов – это общее счастливое украинское будущее.

Елена и Тарас общаются каждый день и в курсе всех событий. Конечно, бывают дни, когда у любимого дежурства на посту и спецоперации, но исполнитель всегда предупреждает об этом.

Напомним, Alyosha и солист "Антитіла" Тарас Тополя показали, насколько выросли их трое детей.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антител" получил травму в поезде, врач помог только через 10 часов.

Также Politeka писала, что солистка Go_A Павленко резко ответила на претензии лидера "Антител" Тополи.