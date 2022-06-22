Популярний український телеведучий Юрій Горбунов, дружина якого Катя Осадча зараз вирушила за кордон в Амстердам, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав у сторіс кумедні кадри, як готується до ефіру програми "Сніданок з 1+1".
Так, на фото Юрія можна побачити в гримерці телеканалу, де його зовнішністю займається стиліст. Ведучий сам знімає себе в дзеркало на телефон, поки над його обличчям чаклує фахівець. При цьому сам шоумен виглядає дуже забавно, він сидить в спеціальній накидці, а виглядає злегка сонним. І це не дивно, адже на фото Горбунов вказав час – 6:28 ранку.
На ще одній сторіс вже причепурений телеведучий дуріє в студії програми з ведучою Нелею Шовкопляс. У ролику Юрій жартівливо заявив, що зайняв "святе" місце – місце ще одного ведучого Руслана Сенічкіна. Схоже, ведучі з самого ранку весело проводять час і починають день у гарному настрої.
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