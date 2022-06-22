Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов, жена которого Катя Осадчая сейчас отправилась за границу в Амстердам, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил в сторис забавные кадры, как готовится к эфиру программы "Сніданок з 1+1".

Так, на фото Юрия можно увидеть в гримерке телеканала, где его внешностью занимается стилист. Ведущий сам снимает себя в зеркало на телефон, пока над его лицом колдует специалист. При этом сам шоумен выглядит очень забавно, он сидит в специальной накидке, а выглядит слегка сонным. И это не удивительно, ведь на фото Горбунов указал время – 6:28 утра.

На еще одной сторис уже прихорошенный телеведущий дурачится в студии программы с ведущей Нелей Шовкопляс. В ролике Юрий шутливо заявил, что занял "святое" место – место еще одного ведущего Руслана Сеничкина. Похоже, ведущие с самого утра весело проводят время и начинают день в хорошем настроении.

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