Популярна співачка поділилася сміливим фото в обіймах Зіброва і привітала його зі святом.

Відома українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка минулої зими прийняла пропозицію і стала нареченою блогера Олександра Волошина, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя на сторінці в Instagram.

Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс яскравою фотографією, на якому позує разом з Павлом Зібровим. Як виявилося, Анна згадала, що у її партнера по дуету ювілей і трохи із запізненням привітала його з днем народження. На фото, яке співачка показала в мережі, вона у відвертому вбранні розімліла в обіймах народного артиста.

У підписі до публікації Трінчер написала трепетне привітання Павлу Зіброву, якому виповнилося 65 років.

"Павле Миколайовичу, щиро Вас вітаю з учорашнім днем народження! Сильно вас люблю, поважаю і впевнена, що зустрінемося з вами найближчим часом і заспіваємо наших метеликів і бджіл", - написала Анна і зазначила сторінку Зіброва.

Відзначимо, що раніше Трінчер заспівала дуетом разом з Павлом Зібровим на одній з церемоній музичних премій. І цей дует дуже сподобався українцям.

Нагадаємо, "Здалося, що я знову вдома": Каменських розчулилася на ефірі за кордоном, фото.

Як повідомляла Politeka, "Красиве виконання": найбагатша співачка України заспівала наживо на приватній вечері, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що "Дивно дивитися": Боржемська зі "Зважені та щасливі" наважилася показати інтерв'ю, яке дала до війни.