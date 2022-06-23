Известная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая прошлой зимой приняла предложение и стала невестой блогера Александра Волошина, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram.
Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис яркой фотографией, на котором позирует вместе с Павлом Зибровым. Как оказалось, Анна вспомнила, что у ее партнера по дуэту юбилей и немного с опозданием поздравила его с днем рождения. На фото, которое певица показала в сети, она в откровенном наряде разомлела в объятиях народного артиста.
В подписи к публикации Тринчер написала трепетное поздравление Павлу Зиброву, которому исполнилось 65 лет.
"Павел Николаевич, искренне вас поздравляю со вчерашним днем рождения! Сильно вас люблю, уважаю и уверенна, что встретимся с вами в ближайшее время и споем наших бабочек и пчел", - написала Анна и отметила страницу Зиброва.
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Отметим, что ранее Тринчер спела дуэтом вместе с Павлом Зибровым на одной из церемоний музыкальных премий. И этот дуэт очень понравился украинцам.
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