Популярна українська співачка і підопічна продюсерського центру Потапа, яка нещодавно стала ведучою шоу "Орел і Решка", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому блиснула ідеальним тілом на тлі приголомшливого гірського пейзажу.

На новій фотографії Мішель зображена серед красивих гір, проте не відзначила свою геолокацію. Перед камерою зірка з'явилася в спокусливому образі у всьому білому – на ній короткий топік хитромудрого фасону і джинсових шортах, які розстебнула, оголюючи плоский животик. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Андраде написала іспанською мовою: "День за днем надія супроводжує мене". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото артистки: "Вже післязавтра", "Дуже красива, спокуслива", "Яка ти хороша, дуже сильно чекаю", "Чекаю пісню", "Прекрасна", "Принадність", "А навіщо розстебнула ширінку?", "Красуня", "Все буде добре. Слава Україні!", "Дуже прекрасна", "Гарненька", "Ну і потужна така", "Така ніжність, талант і краса в одній тендітній дівчині".

Нагадаємо, "Здалося, що я знову вдома": Каменських розчулилася на ефірі за кордоном, фото.

Як повідомляла Politeka, "Красиве виконання": найбагатша співачка України заспівала наживо на приватній вечері, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що "Дивно дивитися": Боржемська зі "Зважені та щасливі" наважилася показати інтерв'ю, яке дала до війни.