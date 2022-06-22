Популярная украинская певица и подопечная продюсерского центра Потапа, которая недавно стала ведущей шоу "Орел и Решка", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в своем микроблоге очаровательное фото, на котором сверкнула идеальным телом на фоне потрясающего горного пейзажа.

На новой фотографии Мишель запечатлена среди красивых гор, однако не отметила свою геолокацию. Перед камерой звезда появилась в соблазнительном образе во всем белом – на ней короткий топик замысловатого фасона и джинсовых шортах, которые расстегнула, оголяя плоский животик. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Андраде написала на испанском языке: "День за днем ​​надежда сопровождает меня". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото артистки: "Уже послезавтра", "Очень красивая, соблазнительная", "Какая ты хорошая, очень сильно жду", "Жду песню", "Прекрасная", "Прелесть", "А зачем расстегнула ширинку?", "Красавица", "Все будет хорошо. Слава Украине!", "Очень прекрасная", "Хорошенькая", "Ну и мощная такая", "Такая нежность, талант и красота в одной хрупкой девушке".

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