Популярна українська телеведуча і дружина Юрія Горбунова Катя Осадча, яка з початку війни майже весь час перебуває в Україні і запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, поділилася в Instagram кадрами з благодійного марафону. Захід проходив в Амстердамі, а співведучим Каті став Тимур Мірошниченко.

На короткому відео Осадча показала кумедний момент, як вони з Тимуром перевтілюються з простих спортивних нарядів в красиві ошатні образи. Як видно, Катя блищала на Заході за кордоном в розкішній синій сукні з відкритими плечима, яке красиво підкреслило її витончену фігуру. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі гарний вечірній макіяж.

У підписі до публікації телезірка розповіла про захід, який вони з Мірошниченком провели.

"Благодійний марафон в Амстердамі Embrace Ukraine. Десятки тисяч людей на найбільшій площі Амстердама і мільйони глядачів перед екранами телевізорів з єдиною мрією про перемогу України. Напередодні саміту в Брюсселі, де буде прийти історичне рішення про статус кандидата в ЄС, ми ще раз голосно сказали, що Україна повинна бути частиною європейської сім'ї. Зараз ми не часто одягаємо ошатний одяг в нашій боротьбі, але вчора був той випадок, коли це було частиною важливої справи", - написала Катя.

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