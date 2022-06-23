Популярная украинская телеведущая и жена Юрия Горбунова Катя Осадчая, которая с начала войны почти все время находится в Украине и запустила социальный проект по поиску пропавших людей, поделилась в Instagram кадрами с благотворительного марафона. Мероприятие проходило в Амстердаме, а соведущим Кати стал Тимур Мирошниченко.

На коротком видео Осадчая показала забавный момент, как они с Тимуром перевоплощаются из простых спортивных нарядов в красивые нарядные образы. Как видно, Катя блистала на мероприятии за границей в роскошном синем платье с открытыми плечами, которое красиво подчеркнуло ее изящную фигуру. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице красивый вечерний макияж.

В подписи к публикации телезвезда рассказала о мероприятии, которое они с Мирошниченко провели.

"Благотворительный марафон в Амстердаме Embrace Ukraine. Десятки тысяч человек на самой большой площади Амстердама и миллионы зрителей перед экранами телевизоров с единственной мечтой о победе Украины. Накануне саммита в Брюсселе, где будет прийти историческое решение о статусе кандидата в ЕС, мы еще раз громко сказали, что Украина должна быть частью европейской семьи. Сейчас мы не часто одеваем нарядную одежду в нашей борьбе, но вчера был тот случай, когда это было частью важного дела", - написала Катя.

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