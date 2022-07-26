Популярний український ресторатор, шоумен та багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який з початку війни виявив надзвичайну проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу шеф-кухар поділився чарівним фото у квітучих соняшниках і розповів про два крила української перемоги.

За словами Ектора, його день розпочався з походу на ринок в Ірпені, і він помітив, як раніше прості речі стали дуже цінними. "Сьогодні мій ранок почався з походу на базар в Ірпені. Я це люблю! Мені було дуже сумно спостерігати за порожніми прилавками в минулі місяці і зараз я як ніколи тішуся такої простої можливості. Прості речі стали цінними. Життя стало по-іншому відчуватися, скажіть ?", - написав Хіменес-Браво.

Також він поділився своїми роздумами щодо двох крил перемоги України. За словами Ектора, у нас є два крила – ЗСУ та волонтери. І лише завдяки їхній роботі ми щодня прокидаємося вранці і можемо планувати свій день, спілкуватися з рідними та друзями.

"Але ці крила треба берегти та підтримувати. Наше завдання допомагати їм фінансово чи фізично. Коли бачите збір у довіреної людини – не проходьте повз. Зробіть репост або відправте 10 гривень. Кожна гривня – куля у серці ворога. Ми повинні плекати наші крила перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!", - підсумував ресторатор.

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