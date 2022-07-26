Популярный украинский ресторатор, шоумен и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который с начала войны проявил необычайную проукраинскую позицию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз шеф-повар поделился очаровательным фото в цветущих подсолнухах, и рассказал о двух крыльях украинской победы.

По словам Эктора, его день начался с похода на рынок в Ирпене, и он заметил, как ранее простые вещи теперь стали очень ценными. "Сегодня мое утро началось с похода на базар в Ирпене. Я это люблю! Мне было очень грустно наблюдать за пустыми прилавками в прошлые месяцы и сейчас я как никогда радуюсь такой простой возможности. Простые вещи стали ценными. Жизнь стала по-другому ощущаться, скажите?", - написал Хименес-Браво.

Также он поделился своими размышлениями о двух крыльях победы Украины. По словам Эктора, у нас есть два крыла – ВСУ и волонтеры. И только благодаря их работе, мы каждый день просыпаемся по утрам и можем планировать свой день, общаться с родными и друзьями.

"Но эти крылья нужно беречь и поддерживать. Наша задача помогать им финансово или физически. Когда видите сбор у доверенного человека – не проходите мимо. Сделайте репост или отправьте 10 гривен. Каждая гривна – шар в сердце врага. Мы должны лелеять наши крылья победы. Слава Украине! Слава ВСУ!", - подытожил ресторатор.

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