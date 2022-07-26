Популярний грузинський продюсер та шоумен Іраклі Макацарія, який був головним героєм українського проекту "Холостяк" та шукав наречену в нашій країні, поділився у Instagram кадрами з власного весілля. Більше не холостяк Іраклі знайшов своє щастя у рідній Грузії – обраницею продюсера стала молода Ліза Чічуа.

На нових чорно-білих фотографіях, які показав Макацарія, його можна побачити у стильному темному костюмі з білосніжною сорочкою та чорним метеликом. Проте, всі погляди прикуті до красуні-нареченої в розкішній вінчальній сукні. Для одруження Ліза вибрала пишну білу сукню з довгим шлейфом та фатою, доповнює її образ елегантна зачіска та бездоганний макіяж. Судячи з кадрів, з красуні весь день не сходила щаслива посмішка.

Шанувальники відразу почали вітати новоспечену сім'ю з весіллям: "Ви дуже гарна пара. Щастя і любові", "Які Ви класні", "Лізі дуже приваблива, красива. Щастя вам, вітаю", "Вітаю Вас! Будьте щасливі і вічно закохані один. в друга! Щастя вам", "Нарешті холостяк уже не холостяк", "Красуня", "Яка гарна Ліза. Ви - чудові! Щиро вітаю Вас", "Ви створені один для одного! Щастя вам!", "Дуже схожі", "Дуже гарна пара! Щастя вам".

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