Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который был главным героем украинского проекта "Холостяк" и искал невесту в нашей стране, поделился в Instagram кадрами с собственной свадьбы. Больше не холостяк Иракли нашел свое счастье в родной Грузии – избранницей продюсера стала молоденька Лиза Чичуа.

На новых черно-белых фотографиях, которые показал Макацария, его можно увидеть в стильном темном костюме с белоснежной рубашкой и черной бабочкой. Однако, все взгляды прикованы к красотке-невесте в роскошном подвенечном платье. Для бракосочетания Лиза выбрала пышное белое платье с длинным шлейфом и фатой, дополняет ее образ элегантная прическа и безупречный макияж. Судя по кадрам, с лица красотки весь день не сходила счастливая улыбка.

Поклонники тут же принялись поздравлять новоиспеченную семью со свадьбой: "Вы очень красивая пара. Счастья и любви", "Какие Вы классные", "Лизи очень обаятельная, красивая. Счастья вам, поздравляю", "Поздравляю Вас! Будьте счастливы и вечно влюблены друг в друга! Счастья вам", "Наконец-то холостяк уже не холостяк", "Красотка", "Какая красивая Лиза. Вы – замечательные! Искренне поздравляю Вас", "Вы созданы друг для друга! Счастья вам!", "Очень похожие", "Очень красивая пара! Счастья вам".

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