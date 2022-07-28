Популярний український ресторатор, шоумен та багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який багато місяців уперше представив молоду кохану, продовжує інтригувати. Чоловік вирішив сміливо показати, в якій формі він перебуває після довгих і завзятих тренувань.

Кілька місяців тому Ектор зізнався, що спорт є частиною його життя, але так було не завжди. За словами ресторатора, він почав регулярно займатися спортом п'ять років тому. Він мав реальні проблеми зі здоров'ям, а лікарі поставили йому також неприємний діагноз, пов'язаний із сильним ожирінням.

«Саме внутрішній орган покрився жиром. Зовні я не був величезним і великим шефом, але для здоров'я було дуже погано: постраждала печінка, часті запаморочення, іноді я йду, і ніби м'якою ковдрою, твердості не було» - висловився Ектор.

А сьогодні він показав, заради чого працював: «Доброго ранку. Гарно розпочинаємо другий день зйомок».

Нещодавно Ектор також здивував кадром з молодою коханою, особистість якої приховував.

"Я з тобою інший. Відчуття теплоти у стосунках завжди згладжує кути. Дивуюсь тому, як я спокійний поряд з тобою. Хочеться, щоб так було завжди, щоб ти завжди була поряд", - написав Ектор.

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