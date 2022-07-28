Популярный украинский ресторатор, шоумен и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который спустя много месяцев впервые представил молодую возлюбленную, продолжает интриговать. Мужчина решил смело показать, в какой форме он находится после долгих и упорных тренировок.
Несколько месяцев назад Эктор признался, что спорт — часть его жизни, но так было не всегда. По словам ресторатора, он начал регулярно заниматься спортом пять лет назад. У него были реальные проблемы со здоровьем, а врачи поставили ему также неприятный диагноз, связанный с сильным ожирением.
«Именно внутренний орган покрылся жиром. Внешне я не был огромным и большим шефом, но для здоровья было очень плохо: пострадала печень, частые головокружения, иногда я иду, и будто по мягкому одеялу, твердости не было» - высказался Эктор.
А сегодня он показал, ради чего трудился: «Доброе утро. Красиво начинаем второй день съемок».
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Погиб Герой Украины: обеспечивал мирное небо над головой для миллионов украинцев
"Антоновскому мосту кранты": появились хорошие новости из Херсона, ВСУ уже не остановить
ВСУ освободили несколько населенных пунктов: "И окончательно зачистили"
"Холостячка" Огневич засветила грязную посуду и отходы на своей кухне: "Сейчас не до гостей"
Не так давно Эктор также изумил кадром с молодой возлюбленной, личность которой скрывал.
"Я с тобой другой. Ощущение теплоты в отношениях всегда сглаживает углы. Удивляюсь тому, как я спокоен рядом с тобой. Хочется, чтобы так было всегда, чтобы ты всегда была рядом", - написал Эктор.
Напомним, В море заметили подбитое судно оккупантов, что известно: "Судя по общему виду...".
Как сообщала Politeka, Пощечина кремлю: Китай впервые с 2013 года проигнорировал рф, деньги ушли в страны Ближнего Востока.
Также Politeka писала, что ВСУ с помощью HIMARS устроили "концерт" в отеле Хрустального на Луганщине: обнародованы потери врага.