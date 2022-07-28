Популярный украинский ресторатор, шоумен и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который спустя много месяцев впервые представил молодую возлюбленную, продолжает интриговать. Мужчина решил смело показать, в какой форме он находится после долгих и упорных тренировок.

Несколько месяцев назад Эктор признался, что спорт — часть его жизни, но так было не всегда. По словам ресторатора, он начал регулярно заниматься спортом пять лет назад. У него были реальные проблемы со здоровьем, а врачи поставили ему также неприятный диагноз, связанный с сильным ожирением.

«Именно внутренний орган покрылся жиром. Внешне я не был огромным и большим шефом, но для здоровья было очень плохо: пострадала печень, частые головокружения, иногда я иду, и будто по мягкому одеялу, твердости не было» - высказался Эктор.

А сегодня он показал, ради чего трудился: «Доброе утро. Красиво начинаем второй день съемок».

Не так давно Эктор также изумил кадром с молодой возлюбленной, личность которой скрывал.

"Я с тобой другой. Ощущение теплоты в отношениях всегда сглаживает углы. Удивляюсь тому, как я спокоен рядом с тобой. Хочется, чтобы так было всегда, чтобы ты всегда была рядом", - написал Эктор.

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