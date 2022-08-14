Після вибухів на російській авіабазі у Криму заговорили про перспективу евакуації мешканців півострова.

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в інтерв'ю "Обозревателю" розповів, чи Україна евакуюватиме мешканців Криму. Ця тема піднялася на тлі недавніх вибухів на російській авіабазі у Новофедорівці.

Так, Георгій Тука вважає, що відповідальність за безпеку жителів Криму несе росія-окупант. За його словами, якщо цивільному населенню півострова справді загрожує небезпека, то евакуацію з цієї території має проводити Росія.

"Хоч би цинічно це не звучало, але це не справа України - займатися сьогодні евакуацією кримчан з анексованого півострова", - зазначив Тука.

Зазначимо, раніше з'явилися заяви української влади про те, що необхідно провести обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області. Це пов'язано з тим, що у багатьох містах у зимовий період не зможе забезпечити опалення. Проте, люди матимуть можливість відмовитися від переїзду, підписавши відповідний документ. Крім того, може йтися також про обов'язкову евакуацію мешканців ще кількох областей, які знаходяться найближче до зони бойових дій.

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