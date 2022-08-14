После взрывов на российской авиабазе в Крыму заговорили о перспективе эвакуации жителей полуострова.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью "Обозревателю" рассказал, будет ли Украина эвакуировать жителей Крыма. Эта тема поднялась на фоне недавних взрывов на российской авиабазе в селе Новофедоровка.

Так, Георгий Тука считает, что ответственность за безопасность жителей Крыма несет срана-оккупант россия. По его словам, если гражданскому населению полуострова действительно угрожает опасность, то эвакуацию с этой территории должна проводить рф.

"Как бы цинично это не звучало, но это не дело Украины – заниматься сегодня эвакуацией крымчан с аннексированного полуострова", - отметил Тука.

Отметим, ранее появились заявления украинских властей о том, что необходимо провести обязательную эвакуацию жителей Донецкой области. Это связано с тем, что во многих городах в зимний период не смогут обеспечить отопление. Однако, у людей будет возможность отказаться от переезда, подписав соответственный документ. Кроме того, речь может идти также об обязательной эвакуации жителей еще нескольких областей, которые находятся ближе всего к зоне боевых действий.

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